Premier League, un calciatore arrestato con l'accusa di stupro

04-07-2022 23:34

Un giocatore della Premier League è stato arrestato perché sospettato di stupro. Il giocatore, che dovrebbe avere poco meno di 30 anni, non può essere nominato per motivi legali. È stato arrestato oggi dopo che una donna di vent’anni lo avrebbe denunciato con l’accusa di essere stata violentata.

Un portavoce della polizia metropolitana ha dichiarato a Stats Perform: “Il 4 luglio è stata denunciata alla polizia un’accusa di stupro nei confronti di una donna di 20 anni. È stato riferito che il presunto stupro è avvenuto nel giugno 2022. Il 4 luglio, un uomo è stato arrestato in un indirizzo di Barnet per sospetto stupro ed è stato portato in custodia dove si trova tuttora. Le indagini sulle circostanze sono in corso”.