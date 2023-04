Premier League, vola il Brighton di De Zerbi

Gross, Welbeck e Undav firmano una doppietta a testa: sogno Europa ancora vivo.

29-04-2023 19:28

Dopo la delusione in FA Cup, il Brighton di Roberto De Zerbi si rituffa in Premier League, demolendo il Wolverhampton.

Al 45′ è già 4-0: Undav in spaccata firma il primo gol in Inghilterra, Gross fredda José Sà sotto la traversa prima e si regala con un pregevole destro al volo l’ottavo bersaglio personale, con Welbeck che timbra di testa. Nel secondo tempo rimpinguano il bottino ancora Welbeck (palla recuperata e piattone vincente) e Undav (pallonetto a punire l’errore in disimpegno dei rivali): i biancoblu salgono a quota 52, ottavi a -1 da Klopp.