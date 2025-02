Il ritorno del Premier Padal 2025, si inizia con il Riyadh Season P1 e Cristiano Ronaldo

Si torna a competere sui campi di padel che contano davvero e si inizia alla presenza di un protagonista del mondo dello sport che ha deciso di investire anche nel padel

Torna il padel, dopo la sosta inevitabile, e si prende la scena alla Padel Rush Arena dove si gioca il Riyadh Season P1, primo evento in programma della stagione 2025. Un avvio che si annuncia gustoso per via delle nuove coppie nate per questa nuova edizione del Premier Padel.

Le novità del circuito: nuove coppie

Si torna dunque a godersi lo spettacolo delle sfide celeri, immediate e mirabolanti delle coppie, consolidate e inedite che scenderanno in campo: Lebron-Stupaczuk cercheranno, nel tabellone maschile, la rincorsa alla coppia numero uno Tapia-Coello che ha letteralmente dominato la scorsa stagione rendendosi protagonista anche delle Finals.

Sul versante femminile, dove figurano anche le nostre azzurre tra le quali Carolina Orsi, dietro Sanchez-Josemaria potrebbero brillare Triay-Brea.

Il programma del Riyadh Season P1

Ad assistere al via ufficiale della stagione 2025 di Premier Padel era presente anche Cristiano Ronaldo, che ha investito su un (maxi) impianto nella sua Madeira dove giocare a padel.

Domenica, il cinque volte vincitore del Pallone d’Oro si è seduto sugli spalti della Padel Rush Arena per assistere all’incontro dei fratelli portoghesi Miguel e Nuno Deus. Tanta fortuna non l’hanno avuta gli italiani in tabellone: si è fermato nelle qualificazioni, invece, il cammino degli azzurri Giulio Graziotti e Flavio Abbate.

Dopo il successo contro Rodriguez/Arnaldos, il romano e il siciliano hanno ceduto per 7-6, 6-4 a Ignacio Piotto e Mario Del Castillo, poi capaci di un’altra vittoria. Attesa per Carolina Orsi e Nuria Rodriguez.

Dove vederla in diretta tv e streaming

Partito già, ma visibile su Sky Sport e Now a partire da giovedì 13 febbraio, il i quarti di finale: dalle 13 alle 20 in diretta su Sky Sport Max e NOW con telecronaca di Stefano De Grandis, Saverio Palmieri, Alessandro Lupi e Gustavo Spector.

Venerdì 14, dalle 13 alle 21 su Sky Sport 254 e NOW le semifinali con telecronaca di Alessandro Lupi, Niccolò Cotto, Giuseppe Di Giovanni ed Emiliano Siciliani.

Sabato 15 le finali: dalle 13 quella femminile su Sky Sport 259, Sky Sport Max e NOW e dalle 15 quella maschile su Sky Sport Max (fino alle 16), Sky Sport 259 e NOW con telecronaca di Alessandro Lupi e Saverio Palmieri.