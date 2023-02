Occasione persa per i Gunners, che però devono recuperare un match rispetto ai Citizens.

15-02-2023 23:16

La Premier è riaperta: una vittoria dell’Arsenal contro il City avrebbe permesso ai gunners di allungare a più sei (potenzialmente più 9 avendo una partita in meno), ma così non è stato. I ragazzi di Guardiola si sono imposti 3-1 e adesso hanno raggiunto in testa gli avversari a quota 51 punti.

Vantaggio del City al 24′ con De Bruyne, poi pareggio sempre nel primo tempo di Saka dal dischetto. Nella ripresa è Grealish a decidere la sfida e Haaland a chiuderla per 3-1.