05-12-2021 17:35

Comoda vittoria per il Tottenham di Antonio Conte in una delle partite di Premier League giocate nel pomeriggio. Gli Spurs centrano il terzo successo di fila grazie ai gol di Lucas Moura, Davinson Sanchez e Son, e salgono in quinta posizione, a -2 dal West Ham.

Bene anche il Manchester United di Rangnick, che piega per 1-0 il Crystal Palace grazie alla rete di Fred al 77′.

