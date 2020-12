Premio a Cr7 scatena ironia social

C’era una volta solo il Pallone d’oro e per vincerlo dovevi aver fatto cose super in quell’anno solare per meritarlo. Poi a pioggia sono arrivati premi di ogni tipo a fine anno, da quello Fifa agli Awards fino all’ultimo di ieri a Dubai, dove Cristiano Ronaldo è stato incoronato pomposamente calciatore del secolo, precedendo il rivale di sempre, Leo Messi.

I gioielli di Ronaldo nel mirino della critica

In tanti hanno criticato il campione della Juventus per aver sfoggiato nell’occasione costosissimi gioielli: dall’orologio tempestato di diamanti a braccialetto, anello e orecchino. Sia Cr7 che Georgina erano poi vestiti con abiti elegantissimi ed hanno suscitato fastidio in non pochi tifosi sul web ma a scatenare l’ironia social è stato proprio il premio in sè che si aggiunge ai tanti ma che non convince per niente.

Sui social sarcasmo sul premio a Ronaldo

Che Ronaldo possa aver battuto Messi ci sta, si potrà discutere all’infinito su chi sia più forte ma a provocare il sarcasmo social è l’etichetta del ,premio, ovvero giocatore del secolo: “Quindi è sicuro che per i prossimi 80 anni nessuno farà meglio di lui?” o anche: “Perché miglior calciatore del secolo? Quale secolo? Non sarebbe stato più opportuno dire miglior calciatore del ventennio? Sapeva un po’ fascista ma comunque siamo nel 2020 Non capisco” e ancora: “Eleggere nel 2020 Ronaldo giocatore del secolo è un po’ come se nel 2011 avessero eletto Berlusconi come peggior politico del secolo e invece dovevano ancora arrivare Salvini e Renzi”.

Fioccano critiche e commenti ironici: “Forse il calcio e Ronaldo riusciranno a piegare il tempo prima della scienza?!” o anche: “Sono abbastanza certo di essere il giornalista del secolo. Non parlo di quello (poco) che ho fatto fino a oggi, ma nei prossimi 80 anni, se mi faranno vivere molto ma molto a lungo, prometto scintille…”.

C’è chi scrive: “Ronaldo il miglior giocatore del secolo. Secondo il “Mendes” global award. Miglior agente: Mendes. Miglior giovane: il figlio di Cristiano Ronaldo. Miglior donna (non per forza calciatrice): Georgina. Miglior Mamma: quella di CR7″ e infine: “Che valore può avere un premio inventato dal tuo agente e dal tuo amico Sceicco??”.

SPORTEVAI | 28-12-2020 10:04