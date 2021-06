Preolimpico, Jokic dà forfait: "Devo riposare"

La notizia, nell’aria già da prima dell’eliminazione dei Denver Nuggets dalla corsa al titolo NBA, è adesso ufficiale.

Nikola Jokic non prenderà parte con la Serbia al torneo preolimpico di Belgrado che, dal 29 giugno al 4 luglio, metterà in palio un posto per i Giochi di Tokyo.

L’Mvp della NBA 2020-2021 ha comunicato di necessitare di un periodo di riposo: “Purtroppo devo comunicare che, nonostante il mio grande desiderio – ha spiegato Jokic – non sono nelle condizioni di giocare per la nazionale. Il mio corpo ha veramente bisogno di riposo, devo fermarmi”.

Ma le brutte notizie per il ct della Serbia Kokoskov non finiscono qui, visto che l’entourage di Jokic non escludendo neppure che il giocatore decida di non partire per il Giappone qualora la Serbia si qualificasse.

Jokic, che con la propria Nazionale ha conquistato l’argento a Rio 2016, è reduce da un amaro finale di stagione, con l’espulsione nella gara 4 della semifinale della Western Conference persa contro i Phoenix Suns.

OMNISPORT | 17-06-2021 16:13