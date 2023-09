Volley, Preolimpico: Italia-Thailandia, info, orari e dove vederla in tv e in streaming

Continua il cammino delle azzurre verso Parigi 2024: domani, martedì 19 settembre, sfida contro la Thailandia. Ecco il calendario della selezione tricolore femminile.

18-09-2023 11:37

Dopo la vittoria contro la Corea del Sud e la Slovenia, l’Italvolley femminile va alla ricerca della terza vittoria consecutiva nel cammino verso Parigi 2024. Le azzurre di Davide Mazzanti, reduci dal quarto posto conquistato agli Europei 2023 per effetto della sconfitta contro l’Olanda nella sfida che avrebbe portato la selezione tricolore sul podio, ora si apprestano a dare il massimo nel torneo di qualificazione olimpica femminile. Per Sylla e compagne, sarà necessario chiudere la Pool C tra le prime due posizioni per conquistare uno dei sei posti disponibili per i prossimi Giochi Olimpici.

Italia-Thailandia, dove vederla in diretta tv e streaming

L’Italvolley femminile è pronta a scendere nuovamente in campo, questa volta per la gara contro la Thailandia. A Lodz, in Polonia, le azzurre affronteranno le asiatiche nella sfida valida il terzo incontro nella Pool C del torneo di qualificazione a Parigi 2024. Appuntamento a domani, martedì 19 settembre, con fischio d’inizio alle 14:30 italiane.

La sfida sarà visibile in diretta tv su Sky Sport, ma anche in streaming su SkyGo e la piattaforma NOW Tv. Inoltre, sempre previo abbonamento, sarà possibile seguire la gara su VolleyballWorldTV.

Il calendario delle azzurre

Oltre l’Italvolley, sono altre 23 le squadre che partecipano al torneo di qualificazione per i Giochi Olimpici 2024. Con un totale di 24 squadre, suddivise in tre gironi, solo sei potranno staccare il pass per Parigi: l’obiettivo è quello di chiudere tra le prime due posizioni il girone di appartenenza.

Le azzurre, nella Pool C, si trovano attualmente al primo posto con 6 punti all’attivo, alla pari di Germania, Polonia e USA. Ancora a zero punti, invece, la Corea del Sud, la Colombia, la Thailandia e la Slovenia.

Le ragazze di Davide Mazzanti, finora, hanno vinto due sfide, rispettivamente contro la Corea del Sud e la Slovenia, entrambe con il risultato finale di 3-0. Dopo la sfida di domani contro la Thailandia, spazio alle altre quattro gare rimanenti. Di seguito, il calendario completo dell’Italvolley femminile:

16 settembre: Italia -Corea del Sud 3-0

-Corea del Sud 3-0 17 settembre: Italia -Slovenia 3-0

-Slovenia 3-0 19 settembre: Italia -Thailandia (ore 14:30)

-Thailandia (ore 14:30) 20 settembre: Italia -Colombia (ore 11:30)

-Colombia (ore 11:30) 22 settembre: Italia -USA (ore 20:45)

-USA (ore 20:45) 23 settembre: Italia -Germania (ore 20:45)

-Germania (ore 20:45) 24 settembre: Polonia-Italia (ore 20:30)

Le convocate da Mazzanti

Il coach dell’Italvolley femminile Davide Mazzanti puòcontare sulle 14 giocatrici scelte per questo torneo di qualficazione ai Giochi Olimpici 2024. Tra le palleggiatrici, figurano i nomi di Francesca Bosio e Giulia Gennari.

Tra le schiacciatrici, invece, spazio ad Alice Degradi, Elena Pietrini, Myriam Sylla e Francesca Villani. A seguire, presenti le centrali Anna Danesi, Marina Lubian, Linda Nwakalor e Federica Squarcini. Convocate le opposte Ekaterina Antropova e Sylvia Nwakalor. Per finire, presenti anche le libere Eleonora Fersino e Beatrice Parrocchiale. Spicca l’assenza di Paola Egonu.

