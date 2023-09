Volley femminile, l'Italia vince ancora senza Egonu: 3-0 alla Slovenia nel Preolimpico

Tutto facile per l'Italia al Preolimpico di Volley femminile di Lodz: 3-0 alla Slovenia e secondo successo di fila per il sestetto di Mazzanti. Martedì c'è la Thailandia.

17-09-2023 22:30

Giornalista per vocazione e innamorato di tutti gli sport, ha collaborato con numerose agenzie, quotidiani, radio e tv. Su Virgilio Sport scrive soprattutto di Calcio: esperto scandagliatore del mondo social dei tifosi, è diventato anche un “giudice” accurato delle sviste arbitrali

Vince ancora l’Italia di Mazzanti. Dopo il 3-0 alla Corea del Sud, Sylla e compagne conquistano la seconda vittoria (identico il risultato) al Preolimpico di Lodz superando in scioltezza la Slovenia di Bonitta. Vittoria mai in discussione, se si eccettua un piccolo momento a vuoto nel terzo set. La nazionale azzurra di volley femminile rimane dunque a punteggio pieno con due vittorie in altrettanti incontri. Ma le sfide decisive arriveranno alla fine.

Italia, tutto facile con la Slovenia a Lodz

A testimoniare il dominio azzurro ci pensano i parziali: 25-15, 25-15 e 25-17. Italia in campo col sestetto tipo di questo torneo, vista la forzata rinuncia a Orro e le ormai note esclusioni di Egonu, De Gennaro, Bosetti e Chirichella. Al palleggio c’è Bosio, opposto Antropova, schiacciatrici Pietrini e Sylla, centrali Danesi e Lubian, libero Fersino. Il match si trasforma ben presto in una sorta di allenamento, coi primi due parziali che scorrono via senza troppi sussulti. Più complicato il terzo set, in cui le azzurre si ritrovano sotto anche di quattro lunghezze, prima di chiudere con un rassicurante 25-17.

Antropova miglior marcatrice tra le azzurre

Miglior marcatrice della serata Antropova con 16 punti, dietro di lei capitan Sylla (11) e il duo di centrali Danesi-Lubian con 8. Strapotere azzurro al servizio (otto battute vincenti) e a muro, con dodici monster block nel corso della partita: Danesi la mattatrice in questo fondamentale con cinque. Dopo un giorno di riposo, l’Italia tornerà in campo martedì 19 alle 14.30 contro la Thailandia. Poi la sfida alla Colombia e il gran finale con Stati Uniti, Germania e Polonia, le altre tre nazionali che hanno già preso il largo in classifica.

Preolimpico a Lodz, risultati e classifica

Questi i risultati e il calendario del girone di qualificazione olimpica di Lodz:

16 settembre

Usa-Colombia 3-0

Germania-Thailandia 3-0

Polonia-Slovenia 3-0

Italia-Corea del Sud 3-0

Usa-Colombia 3-0 Germania-Thailandia 3-0 Polonia-Slovenia 3-0 Italia-Corea del Sud 3-0 17 settembre

Germania-Colombia 3-1

Usa-Thailandia 3-0

Polonia-Corea del Sud 3-1

Italia-Slovenia 3-0

Germania-Colombia 3-1 Usa-Thailandia 3-0 Polonia-Corea del Sud 3-1 Italia-Slovenia 3-0 19 settembre

Germania-Corea del Sud

Italia-Thailandia (14.30)

Polonia-Colombia

Usa-Slovenia

Germania-Corea del Sud Italia-Thailandia (14.30) Polonia-Colombia Usa-Slovenia 20 settembre

Italia-Colombia (11.30)

Usa-Corea del Sud

Polonia-Thailandia

Germania-Slovenia

Italia-Colombia (11.30) Usa-Corea del Sud Polonia-Thailandia Germania-Slovenia 22 settembre

Colombia-Corea del Sud

Thailandia-Slovenia

Polonia-Germania

Italia-Usa (20.45)

Colombia-Corea del Sud Thailandia-Slovenia Polonia-Germania Italia-Usa (20.45) 23 settembre

Colombia-Slovenia

Thailandia-Corea del Sud

Polonia-Usa

Italia-Germania (20.45)

Colombia-Slovenia Thailandia-Corea del Sud Polonia-Usa Italia-Germania (20.45) 24 settembre

Corea del Sud-Slovenia

Thailandia-Colombia

Usa-Germania

Polonia-Italia (20.30)

Questa invece la classifica dopo due giornate (al torneo olimpico di Parigi accedono le prime due):