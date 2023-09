Volley femminile, Velasco: messaggio a Egonu. Preolimpico al via per l'Italia di Mazzanti

Julio Velasco si presenta da tecnico dell'UYBA Busto Arsizio: parole di stima e di incoraggiamento per Paola Egonu. Intanto Mazzanti debutta al Preolimpico con l'Italia.

16-09-2023 09:33

Julio Velasco manda un messaggio a Paola Egonu. Nel giorno della presentazione della sua nuova avventura alla UYBA Busto Arsizio, la prima in carriera al femminile a livello di club, il tecnico argentino ha dato un consiglio alla campionessa al centro dei discorsi per la clamorosa rottura in Nazionale col Ct Davide Mazzanti. Parole da tecnico, ma anche e soprattutto da psicologo, in perfetto stile Velasco. E chissà che l’argentino tra qualche mese non possa diventare l’allenatore di Paoletta in azzurro: tutto sembra andare verso questa direzione, soprattutto se Mazzanti dovesse steccare al Preolimpico di Lodz, al via oggi con Italia-Corea del Sud.

Velasco e la nuova avventura alla UYBA Busto Arsizio

Velasco, che nella presentazione è stato affiancato da Francesca Piccinini, per anni simbolo e bandiera del volley italiano in rosa, ha parlato anzitutto della decisione di “sbarcare” tra le donne:

“Volevo fare questa esperienza nel settore femminile perché è l’unica cosa che mi manca nella mia carriera. Il presidente Pirola è l’unico che mi ha fatto una vera offerta, e quindi ho accettato”.

Tra qualche mese, secondo rumors che si fanno sempre più insistenti, potrebbe affiancare alla panchina dell’UYBA quella della Nazionale. Al momento lo statuto della Federazione vieta il doppio incarico (commissario tecnico e club) ma…Velasco è Velasco.

Il messaggio di Julio Velasco a Paola Egonu

Inevitabile parlare di Egonu, che lo stesso Velasco ha incontrato di persona qualche giorno fa in palestra. I due si sono salutati e hanno scambiato qualche chiacchiera. Alla nuova stella della Vero Volley Milano (e dell’Italia) Velasco ha rivolto un consiglio attraverso i microfoni di Mediaset:

“Il consiglio che posso dare a una giocatrice che ora è sulla bocca di tutti è che non è importante quello che dicono gli altri, ma è importante quello che lei pensa di sé. Deve lasciare perdere tutto il resto e lavorare come mai ha lavorato, meglio di qualsiasi altro anno o di come abbia mai fatto in vita sua”.

Italia, al via il Preolimpico di Lodz: Mazzanti in emergenza

Intanto stasera comincia il Preolimpico di Lodz, il girone a otto squadre che mette in palio due posti per i Giochi di Parigi. Le azzurre di Mazzanti, prive per infortunio di Orro e per scelta di Egonu, De Gennaro, Bosetti e Chirichella, cominciano contro un avversario morbido, la Corea del Sud. Partita in programma alle 20.45, senza diretta tv e in clamorosa concomitanza con la finale degli Europei maschili tra Italia e Polonia, altra scelta inconmprensibile della Fivb. Dal rendimento delle azzurre in questo torneo dipenderà il destino del Ct in Nazionale, ma la sensazione è che in autunno l’avvicendamento possa essere attuato in ogni caso. Velasco aspetta e già parla da Ct con Egonu.