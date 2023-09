Volley, Velasco Ct dell'Italia femminile? La verità di Julio e l'incontro con Egonu

Julio Velasco parla per la prima volta della possibilità di diventare Ct dell'Italia di Volley femminile: sarebbe un clamoroso ritorno, "favorito" dalla diatriba Egonu-Mazzanti.

11-09-2023 13:03

Al suo nome sono legati alcuni dei ricordi più belli dell’Italia del Volley. Con lui, a fine anni 80, la ‘Generazione dei Fenomeni’ azzurra ha iniziato a scalare le classifiche e a fare incetta di trofei, vincendo praticamente tutto quello che c’era da vincere, a eccezione del trofeo più prestigioso: l’Olimpiade. Adesso Julio Velasco torna a essere accostato alla nazionale azzurra. Ma al femminile. Si parla con insistenza di lui, infatti, come possibile sostituto di Davide Mazzanti, il Ct che – dopo il Preolimpico a Lodz – dovrebbe far spazio a un nuovo allenatore e al sospirato ritorno di Paola Egonu.

Julio Velasco, ritorno da Ct dell’Italia femminile?

Per Velasco, che da questa stagione è tornato al femminile (è diventato allenatore di Busto Arsizio), si tratterebbe di un ritorno anche nelle vesti di Ct dell’Italvolley in rosa. Ha già ricoperto l’incarico tra il 1997 e il 1998, con scarsi risultati per la verità: quinto posto agli Europei e testimone ceduto al vice Angiolino Frigoni, quasi a liberarsi in fretta e furia di una patata bollente. Cosa c’è di vero a proposito delle voci che lo vorrebbero di nuovo al timone delle azzurre? E come risolvere i problemi con Busto Arsizio, visto che il doppio incarico – allenatore della nazionale e in club – in Italia (e solo in Italia) al momento non è consentito?

Velasco al capezzale dell’Italia del Volley? L’intervista

Della questione l’allenatore argentino ha parlato nel corso di un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Smentendo tutto? Non proprio. Queste le parole di Julio Velasco:

“Io Ct della nazionale femminile? L’ho letto e sentito, ma io non ho avuto alcuna notizia. Credo che certe decisioni siano state prese, ma il presidente federale Manfredi è stato molto chiaro sull’argomento. Se ne parla dopo la qualificazione olimpica. Quindi credo che si debba aspettare“.

Insomma, tutto rinviato al futuro. Senza escludere niente, lasciando aperte tutte le porte. Di certo c’è l’incontro (casuale?) dei giorni scorsi in palestra a Busto Arsizio con Paola Egonu. Ufficialmente, passata a salutare l’amica più cara, Giuditta Lualdi. Poi però a colloquio col tecnico. Cosa si siano detti, Velasco lo ha lasciato per sé.

Europei maschili, la previsione: “Finale Italia-Polonia”

Nel corso dell’intervista concessa a Gian Luca Pasini, Velasco ha anche parlato degli Europei maschili. Secco il pronostico sulla finale:

“Polonia e Italia, secondo me, saranno le due finaliste. E questa potrebbe anche essere una finale che si ripeterà per più anni, perché al di fuori dell’Europa ho visto il Brasile in crisi e gli Stati Uniti con una squadra vecchia. Polonia e Italia, invece, sono squadre che hanno una prospettiva, e non è un caso che siano anche le due con più equilibrio”.

Da Velasco parole di stima e di affetto per un suo ex giocatore, Fefé De Giorgi, oggi al timone della nazionale maschile: