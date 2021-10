Preseason NBA: crollo Lakers, Bucks sul velluto

Se la preseason dovrebbe servire a trovare i meccanismi di gioco in vista di un’annata lunga e come sempre ricchissima di partite e a inserire i volti nuovi, in casa Los Angeles Lakers può tranquillamente scattare l’allarme e la preoccupazione che la stagione che sta per partire ricalchi quella deludente chiusasi lo scorso giugno con l’eliminazione al primo turno dei playoff contro i Phoenix Suns.

Proprio contro la squadra di coach Williams, infatti, per la formazione di Vogel è arrivata la quarta sconfitta nelle cinque partite di pres-stagione, con il perentorio punteggio di 123-94.

Vero è che il quintetto tipo non si è ancora visto, perché LeBron James era ancora assente, ma i 19 punti di Anthony Davis e i 17 dalla panchina di Carmelo Anthony (5/7) non sono bastati per evitare il passivo pesante che aveva già preso forma nel terzo quarto. Ancora male Russell Westbrook dopo il deludente debutto contro Golden State: per l’ex Wizards solo otto punti e addirittura nove palle perse. Tra i Suns brilla l’ex JaVale McGee, autore di 12 punti.

Sorridono invece i Milwaukee Bucks. I campioni in carica si sbarazzano piuttosto facilmente di Oklahoma per 130-110, mandando ben otto giocatori in doppia cifra. Spicca Khris Middleton, che chiude col 100% al tiro nei 17 minuti giocati. I City Thunder comunque non demeritano: 19 punti per Lu Dort,

OMNISPORT | 11-10-2021 08:29