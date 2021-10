Preseason NBA: Doncic in forma campionato, sorriso Mavericks

Ancora una sconfitta per i Nuggets nella preseason NBA. Denver, al terzo ko su tre partite giocate, è stata sconfitta all’overtime da Minnesota con il punteggio di 112-114 al termine di un match molto combattuto.

Decisivo il canestro di Jaylen Nowell, uno dei cinque giocatori in doppia cifra per i T’Wolves. Ai Nuggets non basta un buon Nikola Jokic, che ha sfiorato la tripla doppia: 10 punti, 10 assist e 9 rimbalzi, ma l’mvp della scorsa stagione ha vissuto il finale di gara dalla panchina.

Sorridono invece i Mavericks, grazie a un Luka Doncic che sembra già in forma campionato. Contro i Clippers, sconfitti 122-114, allo sloveno sono bastati 18 minuti per una tripla doppia da 14 punti, 9 assist, 8 rimbalzi. Troppo per Los Angeles, scesa in campo con tanti giovani e travolta ben oltre il risultato finale anche dai 15 punti di Kristaps Porzingis.

