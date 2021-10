Preseason NBA: male Hawks e Suns, Primo trascina gli Spurs

Dopo l’assaggio “in maschera” tra Lakers e Nets, con tanti rincalzi in campo da una parte e dall’altra, la PreSeason NBA è entrata nel vivo con la disputa di altre nove partite.

Come per la super sfida dello Staples Center, poche le indicazioni per i coach, viste le formazioni schierate e una condizione ancora da perfezionare.

È il caso dei Suns vicecampioni 2021, privi di Chris Paul e Devin Booker, e sconfitti nettamente dai Kings.

Male anche i Jazz, travolti dagli Spurs che scoprono subito un super Joshua Primo, il rookie più giovane del Draft, autore di 17 punti in 18 minuti. Malissimo Atlanta, che perde 125-99 contro Miami, nonostante un buon Gallinari (14 punti dalla panchina) e subisce l’infortunio di Trae Young (contusione alla gamba).

LaMelo Ball trascina gli Hornets contro Oklahoma, successi in volata per Minnesota contro New Orleans e per i Celtics contro Orlando, mentre Denver, priva di Jokic, si arrende ai Clippers di uno scatenato Michael Porter Jr., autore di 23 punti in 22 minuti.

Da segnalare il successo di Toronto contro i Sixers (privi di Embiid e Simmons) nella prima partita giocata alla Scotiabank Arena oltre 18 mesi dopo l’ultima sfida giocata in Canada.

I risultati:

Toronto Raptors-Philadelphia 76ers 123-107

Miami Heat-Atlanta Hawks 125-99

Boston Celtics-Orlando Magic 98-97

Minnesota Timberwolves-New Orleans Pelicans 117-114

Oklahoma City Thunder-Charlotte Hornets 97-113

San Antonio Spurs-Utah Jazz 111-85

Portland Trail Blazers-Golden State Warriors 107-121

Sacramento Kings-Phoenix Suns 117.106

Los Angeles Clippers-Denver Nuggets 103-102

OMNISPORT | 05-10-2021 10:53