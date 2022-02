Presentazione Honda 2022, Marc Marquez: “Voglio lottare per il titolo”

08-02-2022 13:33

L’otto volte campione del mondo Marc Marquez ha svelato oggi la sua nuova moto con cui andrà a caccia del titolo iridato questa stagione, prossima ad iniziare.

Marc Marquez, dopo il ritorno nel 2021 ha dovuto affrontare il problema della diplopia che sembra essere scongiurato. Lo spagnolo è determinato a lottare per il titolo 2022.

“Il mio obiettivo è provare a lottare per il mondiale. L’anno scorso la situazione è stata molto speciale, quest’anno è stata critica durante l’inverno ma fortunatamente, grazie all’aiuto dei medici e di chi mi ha supportato, sono riuscito ad esserci già nei primi test. E’ stata una grande sorpresa perché la situazione con la diplopia era critica e nessuno sapeva cosa sarebbe successo. Alla fine ho seguito i consigli dei dottori e tutto è andato perfetto. Il mio target sarà di lottare sodo nella pre-season e lottare per il titolo durante la stagione. Il tempo vola! 10 anni in MotoGP e con il team Repsol è un sogno. In questi 10 anni abbiamo raggiunto grandi successi e voglio vincere il titolo per celebrare al meglio”.

OMNISPORT