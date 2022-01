Presidente Fia: "Hamilton? Fiducioso che resterà"

02-01-2022 10:57

Il neo presidente della Fia Ben Sulayem, originario di Dubai e con un passato da pilota di rally, dovrà lavorare molto dopo l’ultimo Mondiale di F1 ricco di polemiche: “Sono stato eletto solo due settimane fa e sto ancora studiando quello che è successo. La F1 è uno sport dinamico e noi dobbiamo esserlo altrettanto, attivi più che reattivi, le regole devono essere adattate. Quello dei regolamenti non è il libro di Dio, può essere migliorato”.

Sulla possibile punizione a Hamilton, Sulayem ha aggiunto: “Gli ho solo mandato un messaggio, non credo sia ancora pronto al 100% a parlare di quello che è successo, capisco la sua posizione. Non si tratta di punire un pilota o un team, ma di fare rispettare le regole, ma non voglio prendere una decisione senza avere studiato approfonditamente i fatti”.

Il presidente Fia è comunque sicuro di rivedere il prossimo anno Lewis Hamilton al volante della Mercedes: “Avete sentito Lewis dire che vuole ritirarsi? No. Io sono fiducioso, molto fiducioso, sul fatto che ci sarà, è una parte fondamentale del nostro sport”.

OMNISPORT