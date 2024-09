Esclusione Russia, frasi choc dalla Presidente russa di sci: "Una bomba su Londra e sarebbe già tutto finito"

La numero uno dello sci russo, nonché ex campionessa olimpica e mondiale, ha commentato con frasi da brividi la conferma dell'esclusione degli atleti russi da tutte le competizioni internazionali

“Una bomba su Londra e la Russia sarebbe già stata riammessa”. Frasi choc e oggettivamente inopportune. A quanto pare, però, non è così per Elena Valbe, presidente della Federazione russa di sci ed ex campionessa olimpica nello sci di fondo, che nel corso di un’intervista ha commentato, alzando decisamente i toni, l’esclusione della Russia da tutte le competizioni sportive internazionali appena confermata dall’UBI.

Elena Valbe senza mezze misure

L’esclusione degli atleti russi dalle competizioni sportive deciso dopo l’invasione dell’Ucraina a inizio 2022 scatena la rabbia della Presidente dello sci russo e tre volte oro olimpico nel fondo, Elena Valbe, che nel corso di un’intervista ha deciso di utilizzare frasi choc per commentare la decisione recentemente confermata dal Congresso dell’Unione Internazionale di Biathlon (UBI).

Le frasi choc

Pluricampionessa olimpica e del Mondo, con il record ancora imbattuto di vincere l’oro in ciascuna delle cinque competizioni del fondo in un Mondiale, la Valbe non è si, infatti, limitata a palesare il proprio disaccordo, ma è andata ben oltre proponendo una “soluzione” a dir poco scioccante.

“Che cosa penso dell’esclusione della Russa da tutte le competizioni sportive internazionali? Probabilmente dirò cose che non dovrei dire, ma credo che se avessimo sganciato una bomba nel centro di Londra, a quest’ora sarebbe tutto finito e ci avrebbero già riammesso ovunque“.

Russia ancora esclusa dall’UBI

Scendendo nel dettaglio, anche per la stagione 2024-2025, l’UBI ha deciso di negare agli atleti russi e bielorussi di prendere parte a qualsisia competizione, escludendo per loro anche la possibilità di gareggiare sotto bandiera neutrale, come invece accade per esempio nel tennis e come visto anche alle ultime Olimpiadi di Parigi 2024. Una conferma che ha scatenato la reazione della Valbe e fatto emergere tutta la propensione al conflitto dei sostenitori di Vladimir Putin.

La visione della Valbe

La Valbe, che si è anche presentata alle elezioni nel partito del Presidente russo, ha proseguito il proprio intervento parlando di conflitto tra la Russia e il resto del Mondo: “È una cosa che prosegue da secoli, non siamo mai stati amati, nemmeno quando fingevano di farlo”.

“Mi piace – ha proseguito la Valbe – quando il nostro Paese è forte. La nostra forza da fastidio al Mondo intero. Non credo che riammetteranno la Russia in tempi brevi. Può durare per sempre, più verosimilmente, ci vorrà oltre un anno per tornare nelle competizioni internazionali”.