Prima finale nel circuito maggiore WTA per Jasmine Paolini

Una grande Jasmine Paolini sul cemento di Portorose conquista la sua prima finale in un torneo WTA 250, dopo che quest’anno era approdata all’atto decisivo di due 125, che non sono considerati del circuito maggiore, sempre sulla terra rossa, a Bol aveva battuto l’olandese Arantxa Rus mentre a St. Malo ha perso dalla svizzera Viktorija Golubic. Oggi in Slovenia la 25enne toscana di Bagni di Lucca, numero 87 del mondo, ha battuto la kazaka testa di serie numero 2 del torneo e numero 44 del ranking Yulia Putintseva col punteggio di 1-6 6-3 6-4 in due ore e un quarto di gioco. Ora Jasmine, che è già sicura di salire al numero 75, sua miglior classifica, affronterà la statunitense Alison Riske, numero 38 del mondo, che ha nettamente sconfitto per 6-0 6-4 la beniamina di casa Kaja Juvan.

OMNISPORT | 18-09-2021 17:55