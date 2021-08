Prima sconfitta per De Zerbi: Shakhtar battuto 2-1 dall'Oleksandriya

Dopo due vittorie consecutive, alla terza giornata arriva il primo stop per Roberto De Zerbi in terra ucraina. Il suo Shakhtar, infatti, ha perso 2-1 in casa contro l’ Oleksandriya rimediando il primo ko ufficiale della nuova stagione.

E’ successo tutto nella prima frazione di gioco quando la formazione guidata da Yuriy Hura ha sbloccato il match dopo appena sei minuti di gioco grazie alla rete di Tretiakov.

Pronta e veemente reazione da parte dello Shakhtar Donetsk che, al 15′, ha trovato la via del pari grazie a Korniyenko.

La truppa De Zerbi rimette in equilibrio la sfida ma la parità è destinata a durare soltanto sei minuti perché al giro di lancetta numero ventuno Kovalets buca nuovamente Trubin e regala la prima delusione all’ex allenatore del Sassuolo.

Con questa vittoria l’Oleksandriya aggancia proprio lo Shakhtar a quota sei punti.

OMNISPORT | 07-08-2021 20:36