Primo rosso con il Psg per Sergio Ramos: espulso contro il Lorient

22-12-2021 23:57

Serata da dimenticare per Sergio Ramos. Nel corso della gara in casa del Lorient in campionato, il difensore spagnolo ha lasciato anticipatamente il campo al minuto 85 per un cartellino rosso.

A rendere ancora più amara l’espulsione, è stato il fatto che i due cartellini gialli sono arrivati nell’arco di appena quattro minuti di gioco.

Si tratta della prima espulsione di Ramos da quando veste la maglia del Paris Saint-Germain. Una stagione non semplice fin qui per lui, che ha avuto svariati problemi fisici che ne hanno posticipato l’esordio.

Dopo 16 anni con il Real Madrid, il difensore ha lasciato la Casa Blanca a parametro zero unendosi al club parigino.

Il rosso a Ramos sembra però aver paradossalmente aiutato il Psg. La squadra di Pochettino era sotto nel punteggio per 1-0 e pochi minuti dopo il rosso allo spagnolo ha agguantato il pareggio con una rete di Mauro Icardi.

