Felipe Bergoglio, il pronipote del Papa che gioca in D: "I compagni mi chiedono la benedizione"

Il giovane difensore del Trestina ha raccontato la sua storia svelando un particolare curioso: "Mio nonno è il cugino diretto del Papa. Voglio conoscerlo di persona".

Calcio e religione, due facce della stessa medaglia. Non sono in contrasto, seguono la stessa strada. Non c’è nulla di più forte che la fede per una squadra, un legame indissolubile. Cosa c’entra? Facciamo un tuffo in Serie D, nel girone E, destinazione Città di Castello, un piccolo borgo nella città di Perugia. Ad accompagnare le domeniche dei fedeli è lo Sporting Club Trestina e a rendere il tutto più mistico è la presenza in squadra del pronipote di Papa Francesco, Felipe Bergoglio.

“Prima della partita mi chiedono la benedizione”

“I miei compagni di squadra spesso mi chiedono una benedizione prima di ogni partita. Capita anche quando si infortunano… Sono in Italia da poco più di un anno e ormai ci sono abituato. Sorridiamo insieme ogni volta. Essere un Bergoglio è un onore, per me non è affatto un peso portare questo cognome” – ha spiegato in un’intervista a La Nazione.

La parentela con Papa Francesco

In merito alla parentela con il Pontefice, Felipe Bergoglio afferma: “Mio nonno Jorge Bergoglio è il cugino diretto del Papa; si chiama proprio come il Santo Padre e quando venne nominato il 13 marzo 2013, tanti in quel periodo pensarono che fosse appunto mio nonno. Non avevo ancora dieci anni ma ricordo bene quei momenti di festa in casa. Io e mia sorella contiamo nei prossimi mesi di raggiungere Roma e conoscerlo di persona: non vedo l’ora, sono sicuro che sarà una grande emozione. Mio padre mi ha detto che papa Francesco spesso si informa della nostra famiglia, vuole sapere tutto. Chiaramente quando lui era in Argentina le nostre città erano lontane quindi nel tempo ci siamo persi di vista ma, di fatto, il legame, come ricordano spesso i miei genitori, c’è sempre stato“.

Chi è Felipe Bergoglio

Ruolo? Difensore e chissà quante preghiere farà prima di affrontare tutte le punte avversarie. Felipe Bergoglio è un giovane calciatore, classe 2004, che sta inseguendo il suo sogno in Serie D. È arrivato al Trestina dopo l’esperienza nelle giovanili del Misano. Anche il Papa è un grande amante del calcio. Non si tratta del San Lorenzo, sua squadra del cuore, ma magari qualche domenica a Perugia potrebbe farci un salto.