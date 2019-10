Profezia di Sacchi fa tremare lo scaramantico Sarri

Solo chi li fa li sbaglia diceva il sommo Gianni Mura parlando di pronostici e non è mai bello prendere in giro chi si sbilancia in anticipo ma non può non colpire una profezia fatta da Arrigo Sacchi ad inizio stagione quando, scrivendo sulla Gazzetta dello sport, preconizzava un campionato spettacolare esaltando le qualità offensiviste di tanti tecnici.

LE SIMPATIE – Sacchi non ha mai nascosto le sue simpatie e le sue antipatie in fatto di “colleghi” e si pensi ai tanti screzi avuti in passato con Allegri che vinceva ma a modo di vedere dell’ex ct non convinceva e non divertiva.

IL PRONOSTICO – Da decenni Sacchi parte lancia in resta sempre con la stessa crociata: il gioco sopra ogni cosa, il collettivo al di là dell’individualismo, il coro anzichè l’acuto di un assolo e così a inizio agosto aveva detto la sua in vista del campionato di serie A.

GLI STRATEGHI – Nell’ipotizzare un torneo sempre più votato allo spettacolo aveva esaltato il gruppo degli allenatori definiti “strateghi” e aveva citato espressamente Andreazzoli De Zerbi, Di Francesco, Fonseca, Giampaolo, Sarri.

LO SPETTACOLO – Sacchi diceva: “Tutti credono ai valori come il merito, la bellezza, l’emozione, la cultura, l’amalgama. Pensano che in questo modo sia più facile vincere e divertire” Per questi allenatori il calcio non è un sistema di gioco, ma una filosofia in base alla quale chi vince non può disconoscere i valori. Il calcio si identifica con il concetto di squadra, che non disconosce la bellezza del gioco ma ne fa appunto un valore. La vittoria è importante, ma lo spettacolo la amplifica e aiuta la vittoria stessa”.

LA SENTENZA – A giudicare però da quanto accaduto dopo le prime 7 giornate si può già dire che Sacchi ha toppato. Giampaolo è stato esonerato dal Milan, Di Francesco ha già detto addio alla panchina della Samp, Andreazzoli è in bilico come De Zerbi e Fonseca non sta convincendo tutti.

LA SCARAMANZIA – Considerando quanto è scaramantico Maurizio Sarri c’è da scommettere che starà facendo gli scongiuri. Si sa che l’allenatore della Juve ha preso solo questo lato delle sue casuali origini napoletane e l’aneddotica in materia è infinita. Ripensando al pronostico di Sacchi sicuramente si starà attrezzando per scongiurare guai.

LE REAZIONI – Anche sui social i tifosi hanno buona memoria, c’è chi sorride pensando a Pioli: “Un’opinione di Sacchi su Pioli, così, tanto per capire il mese dell’esonero…” o anche: “C’è stata la benedizione di Sacchi?”.

