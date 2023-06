Profumo di Wimbledon per Berrettini

Il tennista romano si sta allenando a Church Road. L’ultima partecipazione due anni fa quando raggiunse la finale

27-06-2023 10:33

Matteo Berrettini si sta allenando sui campi di Wimbledon, come mostra il profilo Instagram del torneo. Crescono quindi le speranze di una sua partecipazione alla prossima edizione del torneo che nel 2021 lo vide finalista contro Novak Djokovic. Lo scorso anno, invece, non poté parteciparvi stoppato da una positività al Covid-19 riscontrata a poche ore dall’esordio nel torneo. Se effettivamente il tennista romano riuscisse a prendere parte all’edizione 2023 sarebbe per lui una nuova ripartenza dopo i guai fisici che hanno caratterizzato la sua stagione.