Proposta di Sandro Piccinini diventa virale sui social

Non sono pochi coloro che di questi tempi lamentano una comunicazione inadeguata e non sempre chiara su misure e provvedimenti per arginare il dramma del Corona Virus. Sin dai primi giorni, quando arrivarono indiscrezioni su un decreto ancora non firmato creando il panico nella popolazione, c’è stato un approccio difficile per spiegare cosa stava succedendo e cosa bisognava fare per difendersi.

L’idea di Piccinini

Da qui nasce lo spunto per un tweet di Sandro Piccinini, ex storica voce di Mediaset per le telecronache che si è momentaneamente ritirato dalle scene e che si propone in una nuova veste.

Il tweet ironico

Tra il serio e il faceto Piccinini scrive: “Per dare una mano al Governo nelle spiegazioni dei comunicati più complessi, offresi serio professionista, 40 anni di esperienza in Tv, fresco e riposato dopo anno sabbatico, munito di patente e mascherine. Costo zero. Chiamare a qualsiasi ora, tanto sto sempre a casa”.

Una carrellata di ricordi

Sul web la proposta diventa virale e fioccano commenti ispirati alle celebri frasi del telecronista: “e se qualcuno invece di stare a casa esce gli griderai in loop “NON VA!!!”” o anche: “SCIABOLATA PER IL SiGNORE Al CIVICO 28″, oppure: “Prova il decreto, non va! Fischi per lui, quarantena per noi”.

La fantasia dei follower

Arrivano centinaia di reazioni: “EVITARE mucchi selvaggi” oppure: “Jogging per lui, pubblicità per noi” o anche: “E no, poi si corre il rischio che con lei la gente capisca qualcosa”.

La conferenza da Palazzo Chigi

C’è chi scrive: “Me la vedo la conferenza di Piccinini: Buonasera signore e signori, da Palazzo Chigi comunichiamo i decreti del Presidente del Consiglio, PROPRIO LUI, INCREDIBILE. Sciabolata classica con il divieto di circolazione. Chiunque uscirà sarà possibile di sanzione e NON VA!” e c’è chi sogna: “Sogno di sentirti dire “l’attesa è finita, potete uscire di casa!!”

Tutte le iperboli

Infine un utente racchiude in un solo tweet tutte le “invenzioni” linguistiche di Piccinini: “Mucchio selvaggio, sciabolata morbida, sciabolata tesa, ‘ccezionale, scintille, li divide, tutto regolare, regola del vantaggio, destro secco, non va, prova subito, retee, gol incredibile proprio lui, sempre lui, ancora lui, fa impazzire lo stadio, applausi per lui”.

SPORTEVAI | 01-04-2020 10:26