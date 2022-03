05-03-2022 23:28

Il Paris Saint Germain del pre-Coppa contro il Real Madrid è una formazione rimaneggiata, molle, senza Mbappè. Che paga dazio all’88’, contro il Nizza, per la rete di Delort. È il terzo ko in campionato per gli uomini di Pochettino, che restano comunque saldamente al comando della classifica della Ligue 1, con 13 punti di vantaggio proprio sui nizzardi, la miglior difesa del torneo.

OMNISPORT