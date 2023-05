Psg campione, Al-Khelaifi: “Fieri di aver superato il St.Etienne”

Il presidente dei campioni di Francia ricorda tutti, non solo quelli di questo undicesimo titolo, ma chi ha contribuito dal 1986 a far vincere il club

28-05-2023 11:34

Di prassi, dopo la conquista dell’undicesimo titolo francese della sua storia, il presidente del Psg Nasser Al-Khelaifi, ha scritto un messaggio di complimenti: “Ovviamente è un momento storico per il Paris Saint-Germain. Questo undicesimo titolo francese premia tutto il lavoro svolto ormai da dodici anni. Raggiungere l’apice della storia della Ligue 1 e superare una leggenda come quella del Saint-Etienne è cosa di cui andiamo fieri. Mi sento di premiare tutti coloro – dirigenti, giocatori, staff e tifosi – che, soprattutto a partire dal primo scudetto nel 1986, hanno contribuito a fare di questo Club un punto di riferimento”.

“Questo primato è necessariamente anche il loro. Ringrazio anche tutti coloro che hanno contribuito in questa stagione alla conquista di questo undicesimo titolo, i giocatori, lo staff e tutti i collaboratori del Club che stanno lavorando duramente per raggiungere questo obiettivo. E’ stato difficile ma ci siamo arrivati. Ora non vediamo l’ora di celebrare questo titolo sabato prossimo al Parc des Princes durante la partita contro il Clermont”.