PSG, clamorosa sconfitta in casa

I campioni di Francia crollano contro il Rennes.

19-03-2023 19:47

Sconfitta clamorosa del Paris Saint Germain, battuto per 2-0 dal Rennes al Parco dei Principi in una partita valida per il 28esimo turno di campionato. Gli ospiti hanno esultato grazie alle reti di Toko Ekambi e Kalimuendo, una per tempo.

A fine partita fischi per tutta la squadra, a cominciare da Lionel Messi e Galtier, contestati anche ad inizio gara. Altro match poco convincente da parte di Gianluigi Donnarumma, che non riesce più a dare sicurezza al reparto.

In classifica il vantaggio del Psg resta in ogni caso di nove punti.