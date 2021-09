Psg flop, Pochettino: "Non siamo ancora una squadra"

Il Psg delle stelle non è riuscito ad andare oltre l’1-1 su campo del club Brugge. Alla BBC il tecnico Pochettino si è espresso così: “Nessuno nella squadra può essere contento della prestazione e del risultato. Eravamo venuti qui per prendere i tre punti, però tanto di cappello al Club Brugge, che è stato più determinato di noi stasera e ha meritato questo pareggio. Il tridente Messi-Mbappé-Neymar? Abbiamo bisogno di tempo per lavorare per loro e costruire un’intesa”.

“Questo è stato chiaro e lo abbiamo detto nei giorni scorsi. Dobbiamo ancora creare una squadra. Non abbiamo trascorso una buona serata, ma comunque dobbiamo stare calmi, continuare a lavorare e prenderci il tempo che ci serve. Le cose andranno meglio. Mbappé? Non sappiamo quanto sia grave. I test dovranno chiarirlo, quindi speriamo di avere degli aggiornamenti il prima possibile”.

