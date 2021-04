PSG: Florenzi positivo al covid 19

Dopo le positività di Leonardo Bonucci, Marco Verratti e quattro membri dello staff tecnico, anche Alessandro Florenzi è risultato positivo al test del tampone facendo scattare l’allarme in casa PSG

L’annuncio è arrivato in mattinata con un comunicato ufficiale da parte del PSG, dove viene precisato che il calciatore si trova già in isolamento precauzionale.

Pessima notizia per i transalpini e soprattutto per mister Mauricio Pochettino che, dopo il clamoroso ko interno contro il Lille, sarà costretto a rinunciare all’ex terzino della Roma anche in vista dell’ormai imminente impegno in Champions League contro il Bayern Monaco. L’assenza di Florenzi tra l’altro si somma a quella di Verratti: non un bel biglietto da visita per affrontare i tedeschi: unìassenza duplice che preoccupa la dirigenza e lo staff tecnico francese.

OMNISPORT | 05-04-2021 11:22