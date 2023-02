Psg, Galtier sul mancato arrivo di Skriniar: "Faremo con quello che abbiamo"

Il tecnico dei parigini ha parlato alla vigilia della sfida al Tolosa della rosa a disposizione e del difensore slovacco.

03-02-2023 22:33

Ha sperato fino all’ultima ora del mercato invernale che Milan Skriniar riuscisse ad anticipare il suo arrivo al Paris Saint-Germain, oggi primo in Ligue 1 con cinque punti di vantaggio sull’Olympique Marsiglia. Ma l’accordo con l’Inter non è arrivato e pertanto il difensore slovacco sbarcherà a Parigi soltanto in estate, un problema non da poco per il tecnico Christophe Galtier.

Alla vigilia della sfida dal Tolosa, in conferenza stampa l’allenatore ha parlato così: “Faremo con le forze che abbiamo, ho una rosa di qualità. Sapevamo della possibilità di inserire un giocatore, conoscevamo i vincoli. Il club ha fatto del suo meglio. I giovani ci sono e ci saranno in queste partite. Ci sono tanti assenti ma noi siamo il Paris Saint-Germain e chi non c’è viene sostituito”.