PSG: Herrera non vuole lasciare la squadra

09-08-2022 22:56

Ander Herrera è fuori dai piani tecnici del Paris Saint Germain e del suo allenatore Christophe Galtier. Tuttavia, il centrocampista dei parigini non vuole mettersi in gioco e preferisce godersi la sua avventura sotto la torre Eiffel da fuori rosa, forte di un contratto con scadenza 2024. Sul tavolo della dirigenza qatariota non è arrivata sinora alcuna offerta, nonostante il club sia disposto ad ascoltare tutte le proposte. Nella stagione sportiva precedente, Herrera ha marcato 28 presenze e segnando 4 reti.