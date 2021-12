PSG in cerca di 100 milioni a gennaio: ecco i giocatori in vetrina

26-12-2021 22:41

L’Equipe parla delle strategie di mercato in casa PSG. Nello specifico, il club di Parigi avrebbe urgente necessità di fare cassa. Servono almeno 100 milioni in questa sessione di calciomercato di gennaio, e per provare a racimolarli il club ha intenzione di mettere in vendita non meno di sei giocatori.

Partiamo da Rafinha, che si trasferirà in prestito alla Real Sociedad, in Liga. In uscita ci sono anche il portiere Sergio Rico, sceso nelle gerarchie dopo l’arrivo di Donnarumma. Poi anche il terzino Kurzawa e i difensori Kehrer e Diallo. Entrambi hanno una valutazione molto alta, circa 25 milioni, forse troppi per chiunque dato il loro reale valore.

Anche Julian Draxler potrebbe lasciare Parigi se si presentasse l’opportunità. Mauro Icardi invece è un discorso a parte. Tralasciando l’assurdo ingaggio da quasi 10 milioni netti all’anno, la sua valutazione è di 30 milioni e piace tanto a Juventus e Milan.

OMNISPORT