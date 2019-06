PSG, individuato l'erede di Buffon

Dopo aver salutato (e ringraziato) Buffon, il PSG è al lavoro per trovare il suo erede da affiancare ad Areola. Il nome caldo, secondo Marca, sarebbe quello di Keylor Navas, estremo difensore del Real Madrid.

Il PSG sarebbe in grado di garantire al 32enne portiere della Costa Rica lo stesso stipendio che percepisce al Real Madrid (cinque milioni di euro) o, forse, anche qualcosa in più. Keylor Navas potrebbe anche rientrare in un'eventuale trattativa per Mbappé o Neymar, sogni dichiarati del club spagnolo.

SPORTAL.IT | 06-06-2019 07:51