PSG-Manchester City, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di PSG-Manchester City.

PSG (4-2-3-1): Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker; Gueye, Paredes; Di Maria, Verratti, Neymar; Mbappé. All. Pochettino

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Stones, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Bernardo Silva, Foden, Mahrez. All. Guardiola

Nel PSG c’è Alessandro Florenzi sulla destra. Marquinhos ha recuperato dall’infortunio rimediato a Monaco di Baviera e fa coppia con Kimpembe al centro della retroguardia. A sinistra gioca Bakker e non Diallo. Intoccabile l’altro azzurro Verratti nella posizione di trequartista, così come Mbappé e Neymar in attacco, supportati anche da Di Maria.

Nel Manchester City, reduce dal trionfo in League Cup, il tridente offensivo è formato da Bernardo Silva, Mahrez e Foden. Il giovane inglese giocherà nuovamente nella posizione di falso 9. Partono invece dalla panchina i vari Aguero, Gabriel Jesus e Sterling. Cancelo viene schierato ancora a sinistra. In difesa c’è Stones e non Laporte.

OMNISPORT | 28-04-2021 20:01