PSG, Marquinhos rivela: "Neymar si sente incompreso"

20-10-2021 12:01

Il difensore del PSG Marquinhos, compagno di club e di nazionale di Neymar, ha rivelato nel corso di un’intervista a TNT Sports Brasil il particolare stato d’animo di Neymar, che pochi giorni fa aveva paventato l’ipotesi di un ritiro dopo i Mondiali in Qatar del prossimo inverno. Queste le sue parole:

“La gente parla molto, Neymar si è sentito molto incompreso. Non sa come sarà dopo i Mondiali (2022), non sa se potrà sopportare di essere ad alto livello per altri quattro anni. È concentrato sulle gare adesso poi, se Dio vorrà, potrà giocare anche le gare future e il prossimo Mondiale. Io spero di essere con lui. Ora deve pensare alle partite importanti che abbiamo col Psg e con la Nazionale. La strada è lunga prima di arrivare al mondiale successivo. Questo voleva dire O’Ney”.

