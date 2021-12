PSG, Mbappé non ha ancora deciso il suo futuro

16-12-2021 09:43

In scadenza di contratto con il PSG, Mbappé non ha ancora deciso cosa farà in futuro. Ad oggi, niente rinnovo con il club parigino e Real Madrid che pressa per averlo al centro dell’attacco il prossimo anno.

Il diretto interessato, a Paris Match, ha dichiarato: “Adesso che parliamo di carriera, potrebbe esserci spazio per l’imprevisto. Aprirsi alla possibile sorpresa fa parte della bellezza dello sport. Possono accadere tante cose che possono cambiare i tuoi piani: è impossibile prevedere cosa farò nei prossimi 20 anni.”.

OMNISPORT