PSG, Messi parla di Mbappé e Champions: "Possiamo battere il Bayern"

Il campione del mondo con l'Argentina ha raccontato i suoi prossimi obiettivi ai canali ufficiali del club parigino.

06-03-2023 19:58

La stagione di Lionel Messi ha vissuto un grandissimo traguardo, ovvero il Mondiale vinto con la sua Argentina. Ora ci sono degli obiettivi da raggiungere con il Paris Saint-Germain, con il compagno Kylian Mbappé affrontato proprio nella finale in Qatar: “Kylian ha segnato tre gol incredibili, è stato pazzesco. Per sua fortuna ha già vinto un mondiale e sa cosa vuol dire. È bello poter giocare con lui nella stessa squadra, spero che potremo fare grandi cose qui a Parigi”.

Il PSG è primo in Ligue 1, ma in Champions League deve recuperare lo svantaggio agli ottavi dal Bayern Monaco. Così Messi ai canali ufficiali del club: “Cercheremo di fare bene e dare tutto per cercare di ribaltare le cose contro il Bayern e qualificarci. È importante entrare in partita con questo stato d’animo. Tutto sarà deciso da piccoli dettagli e penso che se facciamo le cose per bene, saremo in grado di cambiare le cose. Vogliamo continuare il nostro viaggio in Champions League”.