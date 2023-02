Psg: Neymar, brutto infortunio alla caviglia

Immagini shock, il brasiliano fuori in barella e con le mani sul viso. L'episodio dopo pochi minuti del secondo tempo del match contro il Lille

19-02-2023 15:19

Immagini shock nell’infortunio del brasiliano Neymar. Si vede infatti la caviglia piegarsi completamente. Naturalmente, il giocatore del Psg ha dovuto abbandonare il campo in barella, con le mani sul viso. Erano passati pochi minuti del secondo tempo contro il Lille, con i parigini avanti 2-1 grazie proprio a un gol e a un assist di O Ney (alla fine, in rimonta nei minuti finali, la squadra di Messi e Mbappè ha vinto per 4-3).

In uno scontro di gioco, Neymar è caduto sulla caviglia destra. Ha ricevuto sul campo le prime cure mediche e si è deciso subito di sostituirlo. Ora per il giocatore della Selecao ci saranno gli esami per valutare l’entità dell’infortunio.