Psg, offerta indecente a Skriniar

Il Paris Saint Germain punta forte su Skriniar: secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo del club francese Campos avrebbe offerto un contratto pazzesco da 7,7 milioni di euro netti all’anno al difensore slovacco per convincerlo a dire sì alla proposta dei parigini.

Il giocatore incontrerà i dirigenti dell’Inter nei prossimi giorni per parlare della situazione. Il club meneghino sta cercando una cessione eccellente, ma potrebbe non essere per forza di cose quella di Skriniar, molto stimato da Simone Inzaghi.

