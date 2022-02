Psg, Pochettino: "Col Real Madrid non saremo vittime sacrificali"

14-02-2022 17:02

In vista di Psg-Real Madrid di Champions League, Maurizio Pochettino è intervenuto in conferenza stampa: “Rispettiamo il Real Madrid come una delle migliori squadre del mondo, anche per i suoi titoli. Penso che non ci sia una favorita, penso che sia un confronto che potrebbe essere una finale di Champions, per nome, per giocatori e per qualità. Noi siamo gli sfidanti e, al di là di tutto quello che si è visto, soprattutto per lo sforzo del club di mettere insieme una rosa per realizzare il sogno tanto atteso, siamo ancora sfidanti perché il Real ha l’abitudine di vincere la Champions League. Ma non saremo vittime sacrificali”.

“Ho fiducia nella mia squadra – ha proseguito Pochettino -, nel mio club e nei tifosi che ci mostrano energia. Posso dire che si parte alla pari. Vedo la squadra bene. Tutti hanno grande motivazione ed entusiasmo. Messi sta bene, domani la sua esperienza è importante. Il ballottaggio Navas-Donnarumma? La posizione in porta è ben coperta, abbiamo due portieri che credo abbiano lavorato finora nel modo in cui abbiamo gestito la situazione”.

