PSG, Pochettino: "Inaccettabile una sconfitta del genere"

20-03-2022 17:01

Tira un’aria terribile in casa PSG, demolito in trasferta per 3-0 in casa del Monaco. Il principale responsabile di questa debacle parigina è ovviamente Mauricio Pochettino, attaccato da tutte le parti e a fortissimo rischio esonero già prima della fine della stagione.

Queste le sue parole in conferenza stampa, durissimo contro la squadra:

“Una sconfitta del genere non è accettabile, impensabile iniziare una partita in questo modo. Bisogna vergognarsi. Serve dimenticare tutto e andare avanti, scrollarsi di dosso l’eliminazione dalla Champions e fare il meglio possibile per il club e per noi stesso […] Per giocare contro il Monaco non siamo stati abbastanza cattivi, loro erano arrabbiati e reduci dall’eliminazione dall’Europa League. La prima frazione non è stata accettabile”.

OMNISPORT