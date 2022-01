PSG, Pochettino sulla permanenza d Mbappe: "Ne riparliamo a febbraio"

02-01-2022 19:05

Il tecnico del PSG Mauricio Pochettino è impegnato a preparare la partita di Coppa di Francia contro il Vannes, ma intanto deve fare i conti con la positività a l Covid della superstar Leo Messi. Al momento l’argentino è bloccato in patria, e non potrà tornare fino a quando non si negativizzerà:

“Finché non tornerà negativo rimarrà in Argentina, non può viaggiare. Ancora non sappiamo quando tornerà”.

Poi una parola anche su Kylian Mbappé, giocatore in scadenza e destinato al Madrid. Tuttavia, il tecnico ex Tottenham non si rassegna e spera ancora in una sua permanenza:

“Ne riparleremo a febbraio, spero che resti tanti anni al PSG. Ha la maturità necessaria per gestire le voci di mercato e mi auguro continui sulle stesse prestazioni avute fino ad ora”.

