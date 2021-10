Psg, Pochettino striglia le sue stelle

Il tecnico del Psg Maurizio Pochettino a Movistar+ ha mandato un messaggio chiaro alle sue stelle: “Forse la realtà di Sergio Ramos è diversa da quella del 2014, o da quella di Messi e Neymar. Questi calciatori sono grandi campioni ma devono abituarsi alla realtà”.

“Abbiamo tutti in mente che sono stati i migliori in passato, ma ora devono essere al loro livello. Se recuperano quello status, ovviamente possiamo realizzare qualsiasi cosa. Ma la lotta inizia per trovare la versione migliore di ciascuno”. Il Psg ha perso l’ultima partita di campionato contro il Rennes.

OMNISPORT | 06-10-2021 11:21