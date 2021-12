Psg, Ramos si scusa per il rosso dopo appena tre presenze

24-12-2021 14:15

Dopo appena tre presenze con il Psg, è arrivata la prima espulsione per Sergio Ramos. L’ex capitano del Real Madrid ha lasciato i suoi compagni in dieci, che alla fine non sono andati oltre il pareggio con il Lorient.

Sui social, Ramos si è scusato: “Oggi è un nuovo giorno per imparare. Domani è un nuovo giorno per migliorare. Guardando sempre avanti con coraggio e senza paura!”. Il PSG rimane in testa al campionato francese con 46 punti in classifica, ben 13 in più del Nizza secondo.

