PSG, Rothen attacca Thiago Silva

Thiago Silva non rinnoverà il suo contratto in scadenza con il PSG. Rothen, ex giocatore del club parigino, ha sparato a zero contro il brasiliano: "Non sarà mai come Ramos o Van Dijk. E' un buon giocatore ma limitato mentalmente", le sue parole a RMC.

Rothen attacca duramente l'ex rossonero: "E' stato il primo a non accettare la riduzione del salario a causa della pandemia". Insomma, critiche pesante nei confronti di Thiago Silva che, al momento, starebbe cercando un'altra squadra.

SPORTAL.IT | 10-06-2020 07:46