PSG, Rothen: "Un errore prendere Sergio Ramos"

La faraonica campagna acquisti del PSG è iniziata con Sergio Ramos. L’ex Real Madrid è stato il primo acquisto a cinque stelle del Paris Saint-Germain stagione 2021/22.

Tuttavia l’ex capitano delle “merengues” si è presentato in condizioni precarie, al punto da non scendere mai in campo, nemmeno in amichevole. E il rientro in campo, ritardato settimana dopo settimana. Una situazione che sta iniziando ad alimentare dubbi, aggravata da alcune voci che arrivano dalla Francia circa un atteggiamento da primadonna poco gradito.

Intervenuto ai microfoni di RMC Sport, Jerome Rothen, ex calciatore del PSG e oggi apprezzato commentatore, ha detto la sua in merito: “L’infortunio al polpaccio a fine carriera è terribile perché raramente riesci a recuperare adeguatamente. Non appena aumenta il ritmo, sia in partita che in allenamento, non riesce ancora a continuare. E quando il giocatore ha una certa età, ha bisogno di fare una serie di partite per riprendere il rit,mo. Riuscirà a riconquistare il suo livello con il dolore costante al polpaccio? Ho grossi dubbi”. Rothen aggiunge inoltre: “Quando è arrivato tutti hanno detto che avrebbe cambiato la mentalità dello spogliatoio. Oggi Marquinhos e Kimpembe sono di gran lunga davanti a Ramos. La sua aura nel gruppo non è sufficiente, serve altro, serve che giochi, altrimenti è inutile tenerlo. L’impressione è che prendere Ramos sia stata un’idea sbagliata”.

OMNISPORT | 13-09-2021 13:57