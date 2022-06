PSG-Scamacca: c'è l'offerta monstre dei francesi al Sassuolo

16-06-2022 11:20

Il Napoli è forte su Gianluca Scamacca nel caso parta Victor Osimhen (direzione Premier League, Arsenal o United), ma nel frattempo anche il PSG sta spingendo molto per avere a disposizione la punta del Sassuolo nella prossima stagione.

Il consulente di Al Khelaifi, Luis Campos (57) stravede per il bomber emiliano. A livello economico questa è l’offerta dei francesi: 40 milioni più 10 di bonus sul piatto per i neroverdi e un quinquennale da 3,5 milioni più bonus a salire per Scamacca. Lo scrive il Corriere dello Sport, che da la trattativa come davvero molto calda.

