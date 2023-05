Psg, scoppia il caso Messi: l'addio a fine stagione adesso è possibile

Dopo il ko contro il Lorient, l'argentino non si è presentato all'allenamento ed è addirittura volato in Arabia Saudita. Ancora nessun accordo per il rinnovo del contratto.

02-05-2023 19:30

Non c’è proprio pace in casa Paris Saint-Germain. Dopo la brutta eliminazione già agli ottavi di Champions League contro il Bayern Monaco, anche in campionato il club parigino sta facendo fatica tanto che la vittoria della Ligue 1 a cinque giornate dalla fine non è affatto scontata. Così come non lo è nemmeno la permanenza dei giocatori big, a cominciare proprio da Lionel Messi.

Psg, Messi salta l’allenamento

Il Psg è crollato ancora una volta, in casa contro il Lorient per 1-3, e così è arrivata nel 33° turno di Ligue 1 la sesta sconfitta in questo campionato per il club parigino. 75 punti e prima posizione in classifica a cinque giornate dalla fine del torneo, ma il titolo non è per nulla in tasca dato che l’Olympique Marsiglia è secondo a quota 70, cioè a soli cinque punti dalla vetta.

Come se non bastassero i problemi in campo, adesso ce ne sono anche fuori. Perché all’indomani del ko, lo stesso Messi non si è presentato alla seduta di allenamento programmata ed è addirittura volato in Arabia Saudita per alcuni impegni commerciali. Decisione, tra l’altro, che sarebbe stata presa senza il benestare della dirigenza e dell’allenatore.

Psg, bufera attorno a Messi

Il Psg ha preferito non commentare la situazione legata a Messi, ma L’Equipe ha fatto partire la bufera con un’apertura a tutta pagina dedicata al fuoriclasse argentino con scritto chiaro e semplice “Imbroglio Messi“. Il comportamento non è piaciuto per niente alla dirigenza parigina, allo staff del tecnico Christophe Galtier e nemmeno ai suoi compagni di squadra.

Il mister aveva promesso due giorni di riposo ai giocatori in caso di vittoria contro il Lorient. Cosa che però non si è poi verificata e lunedì alle 11 bisognava ritrovarsi al centro sportivo per l’allenamento. Lì dove non c’era Messi, che avrebbe deciso di sua spontanea volontà di volare in Arabia Saudita senza di fatto dire nulla a nessuno, nemmeno al ds Luis Campos.

Psg, ombre sul futuro di Messi

Quindi, mentre il resto della squadra sosteneva la seduta di allenamento sotto la direzione di Galtier, Messi era da tutt’altra parte del mondo a portare avanti di fatto i propri interessi. A questo punto il possibile rinnovo del contratto dell’argentino con il Psg, in scadenza il prossimo 30 giugno, sembra davvero allontanarsi in maniera definitiva.

Due stagioni non affatto esaltanti con brutte figure in Champions League e l’unica gioia personale del Mondiale in Qatar con la sua Argentina. Ora nel suo futuro potrà esserci anche un clamoroso ritorno al tanto amato Barcellona, se non proprio un trasferimento in Arabia Saudita come fatto qualche mese fa dal suo grande rivale Cristiano Ronaldo.