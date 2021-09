PSG sempre a punteggio pieno, a Metz doppietta di Hakimi

Sette su sette per il Paris Saint Germain che passa anche a Metz per 2-1 con una doppietta di Hakimi al 5′ e poi al 94′ dopo che i padroni di casa avevano pareggiato con Kouyate e resta a punteggio pieno nel massimo campionato francese. A 7 punti di distacco c’è il Marsiglia, che però ha una partita in meno e che oggi è stato bloccato sullo 0-0 ad Angers. Questi gli altri risultati della settima giornata: Lilla-Reims 2-1, Monaco-St. Etienne 3-1, Montpellier-Bordeaux 3-3, Nantes-Brest 3-1, Rennes-Clermont 6-0, Lens-Strasburgo 0-1, Lione-Troyes 3-1, Lorient-Nizza 1-0.

OMNISPORT | 22-09-2021 23:20