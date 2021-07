PSG, Sergio Ramos: "Mi ha convinto la durata del contratto"

Il PSG ha davvero costruito una squadra da sogno in questa finestra di calciomercato estivo. In attesa dell’ufficialità del miglior giocatore di Euro 2020, ovvero Gigio Donnarumma, il club parigino ha presentato il difensore Sergio Ramos, arrivato da svincolato dal Real Madrid. Contratto fino sl 2023 per l’iberico, e questa è stata la motivazione che lo ha spinto a scegliere il club di Mbappe e Neymar.

Queste le sue parole durante la presentazione:

“La sfida e il progetto sportivo per me hanno pesato, voglio vincere come vuole vincere questo club. Siamo sulla stessa lunghezza d’onda. Ho parlato con lo staff, con la dirigenza e mi è piaciuto il loro discorso, la loro sete di vittoria […] Non so perché il club mi abbia scelto ma voglio ancora vincere, voglio aiutare questa squadra e amo il suo spirito. Non vengo per dimostrare di aver vinto 4 Champions ma per vincerne altre […] Lo stipendio non contava. La cosa più importante era la durata del contratto per avere una vera continuità sportiva. Poter lavorare per due anni in un ambiente del genere è per me una vera opportunità. Voglio vincere, avere un vero progetto sportivo e stare tranquillo”.

OMNISPORT | 13-07-2021 17:43